Хет-трик Принса принес «Спартаку» победу над «Барысом»

«Спартак» на выезде обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами в составе московской команды отметились Шэйн Принс, оформивший хет-трик, и Александр Хохлачев. За клуб из Астаны забил Никита Михайлис.

«Спартак» набрал 39 очков в 36 матчах и занимает шестое место на «Западе». «Барыс» находится на девятой строчке «Востока», набрав 30 очков в 35 играх.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Михайлис — 2 (Рахманов), 7:24 — 1:0. Принс — 5 (бол., Хохлачев, Кин), 18:05 — 1:1. Принс — 6 (Хохлачев, Квартальнов), 20:49 — 1:2. Принс — 7 (Локтионов), 38:58 — 1:3. Хохлачев — 9 (Локтионов, Рибар), 40:39 — 1:4.

Вратари: Гудачек (Бояркин, 40:39) — Рибар.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 27 (10+5+12) — 30 (9+14+7).

Судьи: Белов, Наумов.

25 ноября. Астана. Барыс-Арена.