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«Барыс» — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Барыс» и «Спартак» встретятся в чемпионате КХЛ 4 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
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«Барыс» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 3 декабря, на льду «Барыс-Арены» в Астане. Стартовое вбрасывание — в 17.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру можно смотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей Казахстана игры КХЛ показывает канал Qazsport.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Барыс» — «Спартак» в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 33 матча и набрал 21 очко, в воскресенье астанинцы уступили ЦСКА (1:3) и продлили серию поражений до пяти матчей. У «Спартака» — 33 игры и 46 очков, красно-белые в понедельник обыграли по буллитам «Автомобилист» (5:4 Б).

КХЛ
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)
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