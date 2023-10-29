Гол и передача Фирстова принесли «Торпедо» победу над «Барысом» в КХЛ

«Торпедо» на выезде обыграло «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Победу нижегородцам принесли гол и передача Владислава Фирстова. Еще одну шайбу забросил Егор Виноградов. За «Барыс» отличился Батырлан Муратов. «Торпедо» (32 очка) после 24 игр занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (21) идет 11-м на «Востоке» после 25 матчей. КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Фирстов — 7 (Орлов, Марин), 15:34 — 0:1. Виноградов — 1 (Фирстов), 26:40 — 0:2. Муратов — 3 (Савицкий), 43:49 — 1:2. Вратари: Шутов — Гуска. Штраф: 6 — 2. Броски: 23 (2+6+15) — 29 (7+15+7). Судьи: Васильев, Ромасько. 29 октября. Астана. Барыс-Арена. 6529 зрителей.