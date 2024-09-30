«Торпедо» со счетом 10:1 разгромило «Барыс»

«Торпедо» на выезде разгромило «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 10:1.

По одной шайбе у нижегородцев забросили Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов и Евгений Свечников.

Артамонов и Шавин также отдали по две результативные передачи. В активе Максима Летунова и Маркуса Филлипса по три голевых паса.

Единственный гол хозяев на счету Антона Бурдасова.

«Торпедо» впервые в своей истории забросило 10 шайб за один матч в КХЛ. С 13 очками команда поднялась на третье место в Западной конференции. «Барыс» (5 очков) замыкает таблицу «Востока».

FONBET чемпионат КХЛ

«Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:10 (1:2, 0:5, 0:3)

Голы: Кагарлицкий — 1 (Артамонов, Летунов), 9:43 — 0:1. Артамонов — 6 (Фирстов), 12:23 — 0:2. Бурдасов — 1 (Маклауд, Панюков), 14:42 — 1:2. Орлов — 1 (Кагарлицкий, Филлипс), 28:29 — 1:3. Абрамов — 5 (Конюшков, Филлипс), 32:45 — 1:4. Линч — 4 (Кирсанов), 33:40 — 1:5. Шавин — 1 (Артамонов, Летунов), 34:33 — 1:6. Почивалов — 4 (мен., Томпсон, Шавин), 39:43 — 1:7. Гончарук — 4 (бол., Филлипс, Конюшков), 47:52 — 1:8. Фирстов — 4 (Орлов, Летунов), 53:42 — 1:9. Свечников — 2 (Шавин, Почивалов), 54:58 — 1:10.

Вратари: Бояркин (Маттссон, 33:40) — Бочаров.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 27 (8+9+10) — 37 (13+18+6).

Судьи: Бирин, Бондарь.

30 сентября. Астана. Барыс-Арена. 4691 зритель.