«Барыс» примет «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 30 сентября. Матч пройдет на «Барыс Арене» в Астане, начало — в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания. В Казахстане смотреть игру можно на канале Qazsport.

Основные события игры «Барыс» — «Торпедо» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» провел 10 матчей и набрал 5 очков, у «Торпедо» — 11 очков в 11 играх. В сезоне-2023/24 «Торпедо» вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, а «Барыс» не попал в плей-офф.