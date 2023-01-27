Дубль Гранта принес «Барысу» победу над «Трактором»

«Барыс» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Голами в составе команды из Астаны отметились Александр Борисевич, Никита Михайлис и Алекс Грант, оформивший дубль. За клуб из Челябинская забили Роберт Хэмилтон, Михаил Котляревский и Андрей Стась.

«Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 56 очков в 58 матчах. «Трактор» находится на 11-й строчке (54 очка).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Голы: Борисевич — 3 (Луис, Бракко), 8:00 — 1:0. Михайлис — 8 (Рахманов), 10:55 — 2:0. Хэмилтон — 2 (бол., Горюнов-Рольгизер), 14:43 — 2:1. Грант — 8 (бол., Бракко), 38:44 — 3:1. Грант — 9 (бол., Бракко, Луис), 39:40 — 4:1. Котляревский — 6 (Стась), 44:50 — 4:2. Стась — 2 (Сошников, Яруллин), 59:46 — 4:3.

Вратари: Гудачек — Устименко (Мыльников, 10:55, 57:05 — 59:46).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (12+9+3) — 43 (16+11+16).

Судьи: Белов, Щенев.

27 января. Астана. Барыс-Арена.