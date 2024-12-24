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Сегодня, 19:13

«Трактор» победил «Барыс» во втором матче подряд

Алина Савинова
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«Трактор» одержал победу над «Барысом» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

У челябинского клуба голами отметились Егор Попов, Семен Дер-Аргучинцев, Остап Сафин, а также Виталий Кравцов и Максим Шабанов, записавшие на свой счет еще по результативной передаче. Андрей Светлаков набрал 2 (0+2) очка в этой игре. За клуб из Астаны шайбы забросили Кирилл Савицкий, Станислав Бочаров и Антон Бурдасов.

Команды провели друг против друга вторую встречу подряд. В матче, состоявшемся 21 декабря, победа также осталась за «Трактором» (3:2).

«Трактор» набрал 52 очка в 38 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (23 очка после 40 игр) идет на 11-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Голы: Попов — 1 (Тертышный), 4:56 — 0:1. Кравцов — 10 (Шабанов, Светлаков), 6:36 — 0:2. Шабанов — 16 (Кравцов, Светлаков), 20:36 — 0:3. Дер-Аргучинцев — 6 (бол., Дронов, Сикьюра), 33:55 — 0:4. Бочаров — 2 (Антипин, Сетдиков), 38:38 — 1:4. Сафин — 6 (Кэмпфер), 50:03 — 1:5. Савицкий — 5 (Бекетаев, Муратов), 50:29 — 2:5. Бурдасов — 12 (Антипин, Бекетаев), 59:47 — 3:5.

Вратари: Шутов — Фукале.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (8+10+18) — 35 (12+17+6).

Судьи: Бирин, Юдаков.

24 декабря. Астана. Барыс-Арена. 3946 зрителей.

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