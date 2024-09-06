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Сегодня, 19:14

«Трактор» выиграл у «Барыса», Котляревский оформил дубль

Руслан Минаев
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«Трактор» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей дубль оформил Михаил Котляревский. У хозяев отметился Руслан Оспанов.

«Трактор» набрал 2 очка и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» потерпел второе поражение подряд.

Челябинский клуб 8 сентября сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым». «Барыс» 9-го числа примет «Амур».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Оспанов — 1 (Камалов, Данияр), 2:26 — 1:0. Котляревский — 1, 26:32 — 1:1. Котляревский — 2 (Николаев, Шаров), 29:08 — 1:2. Светлаков — 1 (Сикьюра), 38:58 — 1:3. Кравцов — 2 (п.в., Шабанов), 58:45 — 1:4.

Вратари: Маттссон (57:18 — 58:45) — Фукале.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (7+13+14) — 31 (13+12+6).

Судьи: Гашилов, Кочетов.

6 сентября. Астана. Барыс-Арена. 6048 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Барыс
ХК Трактор

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