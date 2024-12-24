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Сегодня, 16:15

«Барыс» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Барыс» и «Трактор» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
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«Барыс» примет «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 декабря. Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». Игру также будет транслировать в Астане канал «Qazsport», в Челябинске — «ОТВ».

С ключевыми событиями игры «Барыс» — «Трактор» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барыс» набрал 23 очка в 39 играх регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» провел 37 матчей и набрал 50 очков. Команды встречались три дня назад, в той игре победу одержали челябинцы (3:2). До этого «Трактор» уступил минскому «Динамо», а «Барыс» — «Куньлуню».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Трактор
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