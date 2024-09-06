«Барыс» и «Трактор» проведут в пятницу матч чемпионата КХЛ

«Барыс» встретится с «Трактором» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «КХЛ», трансляция начнется за 15 минут до старта игры. Также встречу можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Основные события игры «Барыс» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» уступил «Нефтехимику» (1:2 ОТ), а «Трактор» проиграл «Автомобилисту» (2:3).

В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина и уступил «Локомотиву» (0-4 в серии), а «Барыс» не вышел в плей-офф.