«Витязь» победил «Барыс» благодаря шайбам Чеховича и Баптиста

Сегодня, 15:12
«Барыс» проиграл «Витязю» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:2.
В составе гостей отличились нападающие Иван Чехович и Николя Баптист, поразивший пустые ворота.
«Витязь» одержал четвертую победу в регулярном чемпионате при 6 поражениях.
«Барыс» потерпел восьмое поражение при 2 победах.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Витязь» (Московская область) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Чехович — 4 (Рыков, Малоросиянов), 33:34 — 0:1. Баптист — 2 (п.в., Воробьев, Готье), 59:44 — 0:2.
Вратари: Бояркин (58:22 — 59:44) — Дорожко.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (7+13+12) — 30 (6+11+13).
Судьи: Бирин, Бондарь.
28 сентября. Астана. Барыс-Арена. 6400 зрителей.