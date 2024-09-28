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Сегодня, 15:12

«Витязь» победил «Барыс» благодаря шайбам Чеховича и Баптиста

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«Барыс» проиграл «Витязю» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:2.

В составе гостей отличились нападающие Иван Чехович и Николя Баптист, поразивший пустые ворота.

«Витязь» одержал четвертую победу в регулярном чемпионате при 6 поражениях.

«Барыс» потерпел восьмое поражение при 2 победах.

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Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Витязь» (Московская область) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Чехович — 4 (Рыков, Малоросиянов), 33:34 — 0:1. Баптист — 2 (п.в., Воробьев, Готье), 59:44 — 0:2.

Вратари: Бояркин (58:22 — 59:44) — Дорожко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (7+13+12) — 30 (6+11+13).

Судьи: Бирин, Бондарь.

28 сентября. Астана. Барыс-Арена. 6400 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/
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