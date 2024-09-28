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Сегодня, 11:30

«Барыс» — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Барыс» сыграет с «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Барыс» сыграет с «Витязем» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 28 августа. Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане, начало — в 13.00 по московскому времени.

Игру покажет телеканал КХЛ, трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания. Прямой эфир также доступен на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке). В Казахстане встречу покажет канал Qazsport.

Ключевые события игры «Барыс» — «Витязь» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущий раз команды встречались 21 сентября. В той игре победу со счетом 4:1 одержал «Витязь».

Обе команды провели по 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. «Барыс» набрал 5 очков, а «Витязь» — 6.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Витязь

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