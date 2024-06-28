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Сегодня, 18:33

«Барыс» заключил контракт с канадцем Болье

Алина Савинова
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«Барыс» подписал канадского защитника Натана Болье, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Отмечается, что одностороннее соглашение с игроком рассчитано на один сезон — до 31 мая 2025 года.

«Болье — ярко выраженный габаритный защитник-домосед, который выполняет огромный объем работы в своей зоне, блокирует много бросков и в любой момент готов постоять за себя и партнеров. Мы уверены, что игрок такого калибра прибавит мощи оборонительной линии «Барыса» и передаст свой колоссальный опыт нашим хоккеистам», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

Болье на протяжении 11 лет выступал в НХЛ, где на его счету 471 матч. В североамериканской лиге защитник представлял «Монреаль», «Виннипег» и «Анахайм». Сезон-2023/24 он провел в швейцарском «Клотене».

31-летний Болье является бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады.

Источник: https://t.me/Barys_hc/3092
Натан Болье
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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