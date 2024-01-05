Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:03

Баширов: «Несостоявшиеся сделки научили только одному — устные договоренности ничего не значат»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что история с канадским хоккеистом Джошуа Хо-Сэнгом научила его, что устные договоренности ничего не значат.

В первом матче сезона-2022/23 канадец получил травму, из-за которой пропустил весь регулярный чемпионат. В плей-офф он сыграл 4 матча. Летом клуб договорился с игроком о продлении контракта, но затем канадец отказался возвращаться в Уфу.

«История с Хо-Сэнгом находится в той же парадигме, что и с другими иностранцами, которые к нам не приехали. Мы с некоторыми уже обозначали сумму контракта, но в последний момент они меняли решение. Причем это были сильные легионеры. Мы сожалеем, что они к нам не попали, но здесь были только чисто политические причины.

Несостоявшиеся сделки научили только одному — пока нет подписи легионера в контракте, нельзя расслабляться и считать вопрос решенным. Надо продолжать работу по поиску других вариантов. Устные договоренности ничего не значат», — цитирует ТАСС Баширова.

Источник: https://tass.ru/sport/19675797
Джошуа Хо-Сэнг
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Легендарному тренеру «Спартака» Романцеву исполнилось 70 лет
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха»
Илон Маск обвинил Белый дом в поощрении нелегальной миграции
В Пентагоне обозначили сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
Режиссер Елена Демидова скончалась в возрасте 59 лет
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Филатов: «Как мне кажется, на Западе борьба за восьмерку маловероятна»

Коньков: «Минское «Динамо» удержит свое место в плей-офф»