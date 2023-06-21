Баширов рассказал, что никто не хотел покидать «Салават Юлаев», когда у клуба были долги

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о времени, когда у клуба были долги.

«Мы были на связи с капитаном команды Григорием Паниным. Он общался с ребятами. Я благодарен Григорию за то, что он взял на себя эту не самую приятную миссию. Хочу также поблагодарить всех ребят за терпение и понимание. Не было никого, кто говорил о том, что он хотел бы покинуть команду», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

В прошлом сезоне «регулярки» КХЛ «Салават Юлаев» финишировал на втором месте «Востока». В Кубке Гагарина клуб проиграл «Адмиралу» в шести матчах в первом раунде.