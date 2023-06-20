Баширов рассказал, что «Салавата Юлаев» рассматривал возможность подписания контракта с Рейдеборном

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что клуб рассматривал возможное приобретения экс-голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна, однако позже выбрал вратаря «Северстали» Александра Самонова.

«Вариант с Рейдеборном действительно рассматривался. Но нам не хотелось терять легионерскую позицию. Вариант с Самоновым для нас выглядел перспективнее», — цитирует Баширова «Чемпионат».

31-летний хоккеист в завершившемся сезоне регулярного чемпионата КХЛ участвовал в 37 матчах, в которых отразил 91,2 процента бросков с показателем надежности 2,30. В плей-офф швед в 25 играх отразил 93 процента бросков с показателем надежности 1,91.