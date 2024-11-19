Башкиров — о победе над «Салаватом»: «Тяжелая игра для «Металлурга» и для меня»

Нападающий «Металлурга» Данил Башкиров подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).

«Тяжелая игра для команды и для меня. Много эмоций было. Ноги вроде бегут, а голова не думает. Тяжело было. Хорошо, что выстояли важные пять минут в меньшинстве, забили в большинстве. Очень важная победа и два очка для нас. Пришло ли понимание хоккея Андрея Разина? Я много находился в ротации. Где-то не понимал, где-то не получалось, но продолжал работать. Сейчас стали ставить. Дорожу этим, своим игровым временем стараюсь от игры к игре доказывать и попадать в состав», — приводит слова Башкирова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 34 очка за 25 игр и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимская команда прервала серию из трех побед подряд. «Металлург» после 29 встреч располагается на пятой позиции на «Востоке» с 31 баллом.