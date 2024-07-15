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Сегодня, 13:29

Баталова назвала претендентов на звание лучшего бомбардира КХЛ-2024/25

Алина Савинова
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Защитница «Агидели» Мария Баталова предположила, кто из нападающих КХЛ станет лучшим бомбардиром в сезоне-2024/25.

«Гусев — мастер! Если останется в КХЛ, то конкуренцию ему будет тяжело составить. Мы видим, как из года в год добавляют Голдобин и Ткачев. Думаю, это главные претенденты. Я считаю, что любой из игроков при хорошей подготовке летом может выстрелить и всех удивить», — цитирует Баталову Legalbet.

В минувшем сезоне Никита Гусев провел за московское «Динамо» 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф у него 10 (3+7) очков. Он получил приз «Золотая клюшка». В апреле 32-летний Гусев стал свободным агентом.

Форвард «Спартака» Николай Голдобин в минувшем регулярном чемпионате установил рекорд красно-белых по количеству набранных очков за один сезон — 78 (37+41) баллов. Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев набрал 75 (20+55) очков.

Источник: Legalbet
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
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