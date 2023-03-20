0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:06

Батрак оценил победу «Адмирала» над «Ак Барсом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Артем Батрак оценил победу «Адмирала» над «Ак Барсом» (1:0 ОТ) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сказал, что знает, как выиграть. И первое, что приходит в голову, — это сыграть в основное время вничью, а в плей-офф в овертаймах команда не проигрывает. Во-вторых, не сработал план «Ак Барса». Казанцы хотели активно начать, но забить не получилось. Также у «Ак Барса» не сработало большинство, в отличие от предыдущих игр. В-третьих, это феноменальная игра Никиты Серебрякова. В-четвертых, по ходу игры к «Адмиралу» за счет своих болельщиков пришло понимание, что он может все. Я таких побед в сезоне у команды видел много. За счет чего «Адмирал» может зацепиться за успех в этой серии? За счет домашней площадки, четкого выполнения задания, чуть-чуть везения, обязательно Серебрякова, а также поменьше удалений. И, конечно, «Адмиралу» надо настроить свое большинство. Но сам Леонид Тамбиев говорит, что все знает», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-ne-lyublyu-razgovory-chto-hokkej-bilyaletdinova-ili-tambieva-skuchny-j-komandy-podarili-e-motsii/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
1
Обсудить
Читайте также
«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане
«Простите, что не сделал финал увлекательным». Медведев закрыл суперсерию
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Дыняк прокомментировал результат матча с «Адмиралом»