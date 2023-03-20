Батрак оценил победу «Адмирала» над «Ак Барсом»

Хоккейный эксперт Артем Батрак оценил победу «Адмирала» над «Ак Барсом» (1:0 ОТ) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сказал, что знает, как выиграть. И первое, что приходит в голову, — это сыграть в основное время вничью, а в плей-офф в овертаймах команда не проигрывает. Во-вторых, не сработал план «Ак Барса». Казанцы хотели активно начать, но забить не получилось. Также у «Ак Барса» не сработало большинство, в отличие от предыдущих игр. В-третьих, это феноменальная игра Никиты Серебрякова. В-четвертых, по ходу игры к «Адмиралу» за счет своих болельщиков пришло понимание, что он может все. Я таких побед в сезоне у команды видел много. За счет чего «Адмирал» может зацепиться за успех в этой серии? За счет домашней площадки, четкого выполнения задания, чуть-чуть везения, обязательно Серебрякова, а также поменьше удалений. И, конечно, «Адмиралу» надо настроить свое большинство. Но сам Леонид Тамбиев говорит, что все знает», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.