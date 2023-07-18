Батрак: «Гусев в «Динамо» — крутой переход, команда становится намного сильнее и вариативнее»

Хоккейный эксперт Артем Батрак оценил переход форварда Никиты Гусева в «Динамо».

«Я не открою никакую истину: с Никитой Гусевым «Динамо» становится намного сильнее и вариативнее. Большинство должно быть крутое, у команды теперь еще классный выбор игроков на сильней линии — пришли Игорь Ожиганов и Даниил Пыленков. Я поставлю на то, что Гусев попадет в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата. По передачам будет первым или вторым, будет борьба с Вадимом Шипачевым. В общем, крутой переход, у «Динамо» замечательный состав», — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. Позже пресс-служба клуба сообщила, что нападающий присоединился к бело-голубым на тренировочных сборах.