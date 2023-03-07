0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:45

Батрак: «У ЦСКА большой запас ментальной прочности, поэтому, думаю, у них все будет нормально»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Артем Батрак считает, что на счет серии ЦСКА — «Северсталь» в первом раунде плей-офф КХЛ повлияла игра вратаря череповецкого клуба Александра Самонова.

«В первую очередь, это, конечно, игра вратаря «Северстали» Александра Самонова. Он много выручил и в Череповце, но что он творил в Москве! Самонов совершил ключевые, важнейшие спасения, которые напрямую повлияли на исход матча», — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

Также он предположил, как серия может пойти дальше.

«Я уверен, что в ЦСКА понимают, что их команда играет лучше, чем соперник. Просто два раза случилось фатальное невезение. Поэтому ничего кардинально не изменится: ЦСКА будет так же физически сильнее и быстрее, там более крупные игроки, а «Северсталь» будет поспевать за соперником. При стечении обстоятельств, при определенной доли везения может случиться 3-1 в серии. Но я в это не верю. У армейцев такой большой запас ментальной прочности, что, думаю, у них все будет нормально», — добавил он.

На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Северстали».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-severstal-b-etsya-kak-mozhet-no-u-tsska-bol-shoj-zapas-mental-noj-prochnosti/
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Легендарная Чусовитина выиграла две медали на Кубке мира. 47-летняя гимнастка в отличной форме
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Гагарина: СКА проведет матч с минским «Динамо», «Нефтехимик» — «Ак Барс»