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22 ноября, 18:03

Батрак заявил, что «Ак Барсу» нужны кардинальные перемены

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Артем Батрак оценил игру «Ак Барса» в последних матчах.

«Смотрю на «Ак Барс» и вижу, что там что-то не так с настроением в коллективе. Убрали хоккеистов, которые не играют: Даниила Тарасова и Максима Чудинова, но, ребята, это не так работает. Надо убирать или менять кого-то более влиятельного. Либо тренерский штаб, либо лидеров. В «Ак Барсе» требуется кардинальное решение, а косметический ремонт не поможет. Еще такой нюанс. Капитан — Вадим Шипачев, также говорят, что им может быть Александр Радулов. Кроме того, с нашивкой иногда выходит Данис Зарипов. Но капитан должен быть всегда один», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

В последних трех матчах «Ак Барс» обыграл СКА (5:2), но потерпел поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) и «Сибири» (2:4). После 32 матчей казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

23 ноября «Ак Барс» встретится с «Барысом». Начало — в 16:30.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-v-ak-barse-trebuetsya-kardinal-noe-reshenie-a-kosmeticheskij-remont-ne-pomozhet/
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