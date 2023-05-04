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Сегодня, 09:35

Белорусский защитник Бокун объяснил, почему продлил контракт с «Торпедо»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник сборной Белоруссии Даниил Бокун в интервью «СЭ» прокомментировал продление контракта с нижегородским «Торпедо».

— Вы недавно продлили контракт с «Торпедо». Это решение далось легко? Изучали другие варианты?

— Другие варианты я не рассматривал. «Торпедо» дало понять, что заинтересовано во мне. Я согласился на предложенные условия. Мне нравится играть в команде, нравится город.

— После Игоря Ларионова в сборной с приходом Дмитрия Квартальнова совсем другая система. Перестроились?

— Это профессионализм хоккеиста — перестраиваться. В этом залог успеха.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата 26-летний хоккеист сыграл за «Торпедо» 39 матчей и отдал 7 результативных пасов. В плей-офф белорус сыграл 10 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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