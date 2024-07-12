Белоусов: «Выражаю соболезнования родным и близким Андрея Тарасенко. Я в таком шоке»

Форвард «Сибири» Георгий Белоусов прокомментировал смерть тренера команды Андрея Тарасенко в возрасте 55 лет.

«Андрей Владимирович — это профессионал своего дела, хороший тренер и человек. Я не могу поверить, что так бывает. Выражаю соболезнования родным и близким. Очень жаль. Я в таком шоке», — приводит слова Белоусова Metaratings.ru.

Последние 16 лет Тарасенко работал в штабе «Сибири», в том числе главным тренером клуба. Во время игровой карьеры он выступал за «Сибирь», ярославское «Торпедо» и «Ладу», играл за сборную России на Олимпиаде-1994 и ЧМ-1995.