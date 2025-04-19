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Сегодня, 04:33

Гру: «Лучшим игроком четвертого матча с «Динамо» был Зак Фукале»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Василий Глотов — боец по натуре и показывает себя в самых важных отрезках. Так же как и Андрей Светлаков, и Бадди Робинсон, которые проделали отличную работу. И, на мой взгляд, лучшим игроком был Зак Фукале, который отлично себя проявил», — цитирует пресс-служба лиги Гру.

Также он объяснил, почему защитник Григорий Дронов не доиграл матч. Он ушел в раздевалку в начале третьего периода.

«У Григория Дронова были некоторые неприятные ощущения, поэтому мы его не использовали в оставшееся время матча», — добавил специалист.

Челябинский клуб проигрывал по ходу встречи, но затем забросил две шайбы в третьем периоде и вырвал победу над «Динамо». Нападающий Василий Глотов, сделавший две голевые передачи, был признан первой звездой матча.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч состоится в воскресенье 20 апреля, в Челябинске. Начало в 14:00 по московскому времени.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; проиграл московскому &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;Казани 18&nbsp;апреля.Как «Трактор» ставит камбэки на поток? Для победы Кудашову нужен скучный хоккей? Выводы по дню плей-офф КХЛ
Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Бенуа Гру
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