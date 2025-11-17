Видео
17 ноября, 16:15

Гру объявил об уходе из «Трактора»: «Я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду»

Алина Савинова
Бенуа Гру.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Канадский специалист Бенуа Гру заявил, что покинул пост главного тренера «Трактора». Ранее об этом сообщал «СЭ».

Исполняющим обязанности главного тренера челябинской команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Металлурга», который пройдет 18 ноября, будет Рафаэль Рише.

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера «Трактора». В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Трактора» и город Челябинск за невероятную поддержку с самого первого дня, а также руководство клуба за возможность возглавить такую большую организацию. «Трактор» останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь», — приводит пресс-служба клуба слова Гру.

Канадец возглавлял «Трактор» с 2024 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством дошла до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

В сезоне-2025/26 челябинцы потерпели 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимают шестое место в таблице Восточной конференции.

Источник: https://t.me/hctraktor/34060
18

  • URMA

    Зря ты про сю..сю..мусю!. Человек достоин уважения только за то,что не стал держаться за место,не стал бороться за неустойку,которая будет ему положена в случае увольнения по инициативе клуба. Видя,что не способен дать в этом году тот импульс команде,который помог Трактору успешно играть в прошлом году. Остался честен не только перед собой,но и перед клубом.

    17.11.2025

  • H R

    Если делаeте ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • Gennady Pupkov

    Он устал отрешений Волкова по комплектации команды! Надо гнать Волкова как это сделал Омск!

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Сю...сю.. мусю.... как только очередной тренеришка -шлак из заштатной ахл или чемп.люксенбурга , понявший что не тянет уровень кхл или рпл, резко начинают скучать по своей семье... кстати , гру ваш не женат

    17.11.2025

  • 555 555

    Мужской поступок! Здоровья и удачи.

    17.11.2025

  • валерон

    Спасибо Бен ,некоторые проигрывают кучу матчей и неуходят считают ,что так и надо.Настоящий мужик.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Жаль

    17.11.2025

  • sdf_1

    Тоже увольнение. Только по собственному желанию

    17.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Жаль, спасибо за эмоции подаренные не только Челябинску, но всем любителям хоккея в последнем плей-офф. Отдыха и удачи.

    17.11.2025

  • Алексей Х

    Мужской поступок!

    17.11.2025

  • Андрей Городецкий

    Верю что Трактор рано или поздно возьмет кубок

    17.11.2025

  • Chegevara.

    Бен, спасибо за прошлый сезон за те эмоции и тот результат, который нам подарила команды, за новую свежую кровь, которая, хочется верить станет будущим Трактора.

    17.11.2025

  • True Timati

    Гру сам ушел, это не увольнение

    17.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Хорошо отработал мужчина

    17.11.2025

  • URMA

    Ну вот и началось!.Сначало Кудашов,теперь Гру. Похоже на цепную реакцию среди тренеров. И если тренеры Сибири, Сочи проваливали сезон и их отставка, как бы логично напрашивалась, то Динамо и Трактор наверное поторопились. Хотя утверждать это не совсем правильно. Мы не находимся внутри команд и незнаем всех причин отставок. Остается это только принять как факт. Дальше видно будет.

    17.11.2025

  • Денис Федоров

    Очень и очень жаль! Спасибо за все!

    17.11.2025

  • Андрей Горин

    Что же в этом году творится в КХЛ? Игроки прыгают из команды в команду, тренеры уходят или их снимают, кое где по второму разу...

    17.11.2025

  • True Timati

    Спасибо за финал, коуч!

    17.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Трактор
    Бенуа Гру
