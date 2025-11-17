Гру объявил об уходе из «Трактора»: «Я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду»

Канадский специалист Бенуа Гру заявил, что покинул пост главного тренера «Трактора». Ранее об этом сообщал «СЭ».

Исполняющим обязанности главного тренера челябинской команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Металлурга», который пройдет 18 ноября, будет Рафаэль Рише.

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера «Трактора». В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Трактора» и город Челябинск за невероятную поддержку с самого первого дня, а также руководство клуба за возможность возглавить такую большую организацию. «Трактор» останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь», — приводит пресс-служба клуба слова Гру.

Канадец возглавлял «Трактор» с 2024 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством дошла до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

В сезоне-2025/26 челябинцы потерпели 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимают шестое место в таблице Восточной конференции.