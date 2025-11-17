Гру объявил об уходе из «Трактора»: «Я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду»

17 ноября, 16:15
Канадский специалист Бенуа Гру заявил, что покинул пост главного тренера «Трактора». Ранее об этом сообщал «СЭ».
Исполняющим обязанности главного тренера челябинской команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Металлурга», который пройдет 18 ноября, будет Рафаэль Рише.
«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера «Трактора». В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Трактора» и город Челябинск за невероятную поддержку с самого первого дня, а также руководство клуба за возможность возглавить такую большую организацию. «Трактор» останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь», — приводит пресс-служба клуба слова Гру.
Канадец возглавлял «Трактор» с 2024 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством дошла до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.
В сезоне-2025/26 челябинцы потерпели 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимают шестое место в таблице Восточной конференции.
URMA
Зря ты про сю..сю..мусю!. Человек достоин уважения только за то,что не стал держаться за место,не стал бороться за неустойку,которая будет ему положена в случае увольнения по инициативе клуба. Видя,что не способен дать в этом году тот импульс команде,который помог Трактору успешно играть в прошлом году. Остался честен не только перед собой,но и перед клубом.
17.11.2025
H R
17.11.2025
Gennady Pupkov
Он устал отрешений Волкова по комплектации команды! Надо гнать Волкова как это сделал Омск!
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
Сю...сю.. мусю.... как только очередной тренеришка -шлак из заштатной ахл или чемп.люксенбурга , понявший что не тянет уровень кхл или рпл, резко начинают скучать по своей семье... кстати , гру ваш не женат
17.11.2025
555 555
Мужской поступок! Здоровья и удачи.
17.11.2025
валерон
Спасибо Бен ,некоторые проигрывают кучу матчей и неуходят считают ,что так и надо.Настоящий мужик.
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
Жаль
17.11.2025
sdf_1
Тоже увольнение. Только по собственному желанию
17.11.2025
Капитон Матроскин
Жаль, спасибо за эмоции подаренные не только Челябинску, но всем любителям хоккея в последнем плей-офф. Отдыха и удачи.
17.11.2025
Алексей Х
Мужской поступок!
17.11.2025
Андрей Городецкий
Верю что Трактор рано или поздно возьмет кубок
17.11.2025
Chegevara.
Бен, спасибо за прошлый сезон за те эмоции и тот результат, который нам подарила команды, за новую свежую кровь, которая, хочется верить станет будущим Трактора.
17.11.2025
True Timati
Гру сам ушел, это не увольнение
17.11.2025
Артемон Доберманов
Хорошо отработал мужчина
17.11.2025
URMA
Ну вот и началось!.Сначало Кудашов,теперь Гру. Похоже на цепную реакцию среди тренеров. И если тренеры Сибири, Сочи проваливали сезон и их отставка, как бы логично напрашивалась, то Динамо и Трактор наверное поторопились. Хотя утверждать это не совсем правильно. Мы не находимся внутри команд и незнаем всех причин отставок. Остается это только принять как факт. Дальше видно будет.
17.11.2025
Денис Федоров
Очень и очень жаль! Спасибо за все!
17.11.2025
Андрей Горин
Что же в этом году творится в КХЛ? Игроки прыгают из команды в команду, тренеры уходят или их снимают, кое где по второму разу...
17.11.2025
True Timati
Спасибо за финал, коуч!
17.11.2025