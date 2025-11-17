Гру покидает «Трактор»

По информации «СЭ», главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покидает клуб. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Хоккейные сливки». 57-летний канадец возглавляет челябинский клуб с 2024 года. В сезоне-2024/25 «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии. До работы в России Гру возглавлял клубы юниорской лиги Канады и команды АХЛ. В сезоне-2025/26 «Трактор» потерпел 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. 18 ноября челябинцы примут лидера Восточной конференции — «Металлург».

с Урала в чем связь лиги и дурдома? Когда хочется что-то плохое сказать про лигу и увольнение в Динамо сойдёт 17.11.2025

Давлет Нурпиисов что не так то минусовщики? ваше гру или как там его, имея боеспособный состав, взяв лучшего бомбардира из Уфы, слилось получив 15 поражений, проебывая всем направо и налево... понятно почему это недоразумение даже в ахл ничего не выиграло 17.11.2025

Давлет Нурпиисов долботоро, интеллигент хренов...:rofl:может тебе стоит попробовать на канале " культура"?1:rofl::muscle: 17.11.2025

Давлет Нурпиисов тебе "азиату" виднее:rofl: 17.11.2025

Иваныч А завтра Динамо объявит о подписании Гру. Уже ничему не удивляюсь. Не лига, а дурдом. 17.11.2025

Evgen Гру сам ушел, не сошелся с руководством по вопросу комплектования команды. 17.11.2025

Дм Какой Ромка? В Трактор то? Даже так! В Челябинск!!!??? 17.11.2025

Дм Сбежал! 17.11.2025

За спорт! не по адресу 17.11.2025

TORO Что, в Канаду захотел, Давлетушка?) 17.11.2025

TORO Давлет, я тебе одну страшную тайну открою - там не только он тебя минусует, ты многим надоел со своим маразмом, и со своей быдлячей манерой общения. Имя "Гюльчатай" сначала научись правильно писать, маргинал. 17.11.2025

Давлет Нурпиисов насколько известно это чмо( гру) неженатое... по милому другу заскучало?:rofl: 17.11.2025

Давлет Нурпиисов соси голубое 17.11.2025

отец FrankenShteina Понял, что с Коромысловыми даже в плей офф можно не заскочить. Тоже, наверное, в шоке от челябинских хоккейных "начальников". 17.11.2025

True Timati Давлет! Иди на хует! 17.11.2025

Давлет Нурпиисов Тут одно чмо с ником- Ратеra9усиленно меня минусует... гульчитай открой личико:rofl: 17.11.2025

Неравнодушный Ден Инфа напоминает вброс какой-то! Ждём чего-то более определённого, чем какие-то сливки... 17.11.2025

СЕРХИО76 Вирус какой то! Ну да Буцаев по делу, но "Динамо"М и "Трактор" почему? 17.11.2025

74 Ромка Кудашова подсидел. Динамой рулить будет:rofl::rofl::rofl: 17.11.2025

Давлет Нурпиисов кудашов если согласится, будет вам за счастье 17.11.2025

Давлет Нурпиисов как то не удивлен. тренеришки не потянувшие уровень кхл или рпл резко начинают скучать по семье:rofl: 17.11.2025

Давлет Нурпиисов 15 поражений - конечно заскучаешь:rofl::muscle: 17.11.2025

Давлет Нурпиисов сру 17.11.2025

Давлет Нурпиисов Наберут всякий шлак в тренера из канады и пиндоссии , молятся на них, потом когда они сливаюся ( аву это тоже ждет) делают морду кирпичем 17.11.2025

capitan76 Началось в деревне утро)) А было такое, что за неделю три ГТ из колхоза ушло/выгнали? Или это новый рекорд? 17.11.2025

True Timati Ого! Гру уходит, потому что понял, что добиться с командой внятных результатов в этом сезоне с Дригером в воротах не сможет. У него большое недовольство по поводу комплектования команды. В том числе по замене Фукале на Дригера 17.11.2025

Millwall82 вместо него ЦРУ? 17.11.2025

Сергей Богданов Свят, свят. Не поминайте на ноч глядя! 17.11.2025

True Timati Гру сам уходит. Семья, все дела. 17.11.2025

ostap1979 Пошло-поехало! 17.11.2025

Неприкрытый Писярев Кудашов? 17.11.2025

Сергей Богданов А Волков часом за свои косяки с вратарем и защитниками, не собирается в отставку? 17.11.2025

dinela Неужели Ромка? 17.11.2025

True Timati Поспешил Гру, мне кажется. Да, Трактор, штормит в этом сезоне, но команда несколько обновилась, да и средний уровень команд заметно вырос. Гру, на секундочку, с первого захода до финала дошел. Хороший специалист. Кудашов? Не смешите, этому Челябинску не нужен трусливый хоккей. Но семья есть семья. Жаль. Мы будем скучать, Бен 17.11.2025