17 ноября, 15:01

Гру покидает «Трактор»

Михаил Зислис
Обозреватель
Бенуа Гру.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покидает клуб. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Хоккейные сливки».

57-летний канадец возглавляет челябинский клуб с 2024 года. В сезоне-2024/25 «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

До работы в России Гру возглавлял клубы юниорской лиги Канады и команды АХЛ.

В сезоне-2025/26 «Трактор» потерпел 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. 18 ноября челябинцы примут лидера Восточной конференции — «Металлург».

35

  • с Урала

    в чем связь лиги и дурдома? Когда хочется что-то плохое сказать про лигу и увольнение в Динамо сойдёт

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    что не так то минусовщики? ваше гру или как там его, имея боеспособный состав, взяв лучшего бомбардира из Уфы, слилось получив 15 поражений, проебывая всем направо и налево... понятно почему это недоразумение даже в ахл ничего не выиграло

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    долботоро, интеллигент хренов...:rofl:может тебе стоит попробовать на канале " культура"?1:rofl::muscle:

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    тебе "азиату" виднее:rofl:

    17.11.2025

  • Иваныч

    А завтра Динамо объявит о подписании Гру. Уже ничему не удивляюсь. Не лига, а дурдом.

    17.11.2025

  • Evgen

    Гру сам ушел, не сошелся с руководством по вопросу комплектования команды.

    17.11.2025

  • Дм

    Какой Ромка? В Трактор то? Даже так! В Челябинск!!!???

    17.11.2025

  • Дм

    Сбежал!

    17.11.2025

  • За спорт!

    не по адресу

    17.11.2025

  • TORO

    Что, в Канаду захотел, Давлетушка?)

    17.11.2025

  • TORO

    Давлет, я тебе одну страшную тайну открою - там не только он тебя минусует, ты многим надоел со своим маразмом, и со своей быдлячей манерой общения. Имя "Гюльчатай" сначала научись правильно писать, маргинал.

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    насколько известно это чмо( гру) неженатое... по милому другу заскучало?:rofl:

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    соси голубое

    17.11.2025

  • отец FrankenShteina

    Понял, что с Коромысловыми даже в плей офф можно не заскочить. Тоже, наверное, в шоке от челябинских хоккейных "начальников".

    17.11.2025

  • True Timati

    Давлет! Иди на хует!

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Тут одно чмо с ником- Ратеra9усиленно меня минусует... гульчитай открой личико:rofl:

    17.11.2025

  • Неравнодушный Ден

    Инфа напоминает вброс какой-то! Ждём чего-то более определённого, чем какие-то сливки...

    17.11.2025

  • СЕРХИО76

    Вирус какой то! Ну да Буцаев по делу, но "Динамо"М и "Трактор" почему?

    17.11.2025

  • 74

    Ромка Кудашова подсидел. Динамой рулить будет:rofl::rofl::rofl:

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    кудашов если согласится, будет вам за счастье

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    как то не удивлен. тренеришки не потянувшие уровень кхл или рпл резко начинают скучать по семье:rofl:

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    15 поражений - конечно заскучаешь:rofl::muscle:

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    сру

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Наберут всякий шлак в тренера из канады и пиндоссии , молятся на них, потом когда они сливаюся ( аву это тоже ждет) делают морду кирпичем

    17.11.2025

  • capitan76

    Началось в деревне утро)) А было такое, что за неделю три ГТ из колхоза ушло/выгнали? Или это новый рекорд?

    17.11.2025

  • True Timati

    Ого! Гру уходит, потому что понял, что добиться с командой внятных результатов в этом сезоне с Дригером в воротах не сможет. У него большое недовольство по поводу комплектования команды. В том числе по замене Фукале на Дригера

    17.11.2025

  • Millwall82

    вместо него ЦРУ?

    17.11.2025

  • Сергей Богданов

    Свят, свят. Не поминайте на ноч глядя!

    17.11.2025

  • True Timati

    Гру сам уходит. Семья, все дела.

    17.11.2025

  • ostap1979

    Пошло-поехало!

    17.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Кудашов?

    17.11.2025

  • Сергей Богданов

    А Волков часом за свои косяки с вратарем и защитниками, не собирается в отставку?

    17.11.2025

  • dinela

    Неужели Ромка?

    17.11.2025

  • True Timati

    Поспешил Гру, мне кажется. Да, Трактор, штормит в этом сезоне, но команда несколько обновилась, да и средний уровень команд заметно вырос. Гру, на секундочку, с первого захода до финала дошел. Хороший специалист. Кудашов? Не смешите, этому Челябинску не нужен трусливый хоккей. Но семья есть семья. Жаль. Мы будем скучать, Бен

    17.11.2025

  • За спорт!

    Вот те раз! И кто, Кудашов?

    17.11.2025

