Гру покидает «Трактор»

17 ноября, 15:01
По информации «СЭ», главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покидает клуб. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Хоккейные сливки».
57-летний канадец возглавляет челябинский клуб с 2024 года. В сезоне-2024/25 «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.
До работы в России Гру возглавлял клубы юниорской лиги Канады и команды АХЛ.
В сезоне-2025/26 «Трактор» потерпел 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. 18 ноября челябинцы примут лидера Восточной конференции — «Металлург».
с Урала
в чем связь лиги и дурдома? Когда хочется что-то плохое сказать про лигу и увольнение в Динамо сойдёт
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
что не так то минусовщики? ваше гру или как там его, имея боеспособный состав, взяв лучшего бомбардира из Уфы, слилось получив 15 поражений, проебывая всем направо и налево... понятно почему это недоразумение даже в ахл ничего не выиграло
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
долботоро, интеллигент хренов...:rofl:может тебе стоит попробовать на канале " культура"?1:rofl::muscle:
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
тебе "азиату" виднее:rofl:
17.11.2025
Иваныч
А завтра Динамо объявит о подписании Гру. Уже ничему не удивляюсь. Не лига, а дурдом.
17.11.2025
Evgen
Гру сам ушел, не сошелся с руководством по вопросу комплектования команды.
17.11.2025
Дм
Какой Ромка? В Трактор то? Даже так! В Челябинск!!!???
17.11.2025
Дм
Сбежал!
17.11.2025
За спорт!
не по адресу
17.11.2025
TORO
Что, в Канаду захотел, Давлетушка?)
17.11.2025
TORO
Давлет, я тебе одну страшную тайну открою - там не только он тебя минусует, ты многим надоел со своим маразмом, и со своей быдлячей манерой общения. Имя "Гюльчатай" сначала научись правильно писать, маргинал.
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
насколько известно это чмо( гру) неженатое... по милому другу заскучало?:rofl:
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
соси голубое
17.11.2025
отец FrankenShteina
Понял, что с Коромысловыми даже в плей офф можно не заскочить. Тоже, наверное, в шоке от челябинских хоккейных "начальников".
17.11.2025
True Timati
Давлет! Иди на хует!
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
Тут одно чмо с ником- Ратеra9усиленно меня минусует... гульчитай открой личико:rofl:
17.11.2025
Неравнодушный Ден
Инфа напоминает вброс какой-то! Ждём чего-то более определённого, чем какие-то сливки...
17.11.2025
СЕРХИО76
Вирус какой то! Ну да Буцаев по делу, но "Динамо"М и "Трактор" почему?
17.11.2025
74
Ромка Кудашова подсидел. Динамой рулить будет:rofl::rofl::rofl:
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
кудашов если согласится, будет вам за счастье
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
как то не удивлен. тренеришки не потянувшие уровень кхл или рпл резко начинают скучать по семье:rofl:
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
15 поражений - конечно заскучаешь:rofl::muscle:
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
сру
17.11.2025
Давлет Нурпиисов
Наберут всякий шлак в тренера из канады и пиндоссии , молятся на них, потом когда они сливаюся ( аву это тоже ждет) делают морду кирпичем
17.11.2025
capitan76
Началось в деревне утро)) А было такое, что за неделю три ГТ из колхоза ушло/выгнали? Или это новый рекорд?
17.11.2025
True Timati
Ого! Гру уходит, потому что понял, что добиться с командой внятных результатов в этом сезоне с Дригером в воротах не сможет. У него большое недовольство по поводу комплектования команды. В том числе по замене Фукале на Дригера
17.11.2025
Millwall82
вместо него ЦРУ?
17.11.2025
Сергей Богданов
Свят, свят. Не поминайте на ноч глядя!
17.11.2025
True Timati
Гру сам уходит. Семья, все дела.
17.11.2025
ostap1979
Пошло-поехало!
17.11.2025
Неприкрытый Писярев
Кудашов?
17.11.2025
Сергей Богданов
А Волков часом за свои косяки с вратарем и защитниками, не собирается в отставку?
17.11.2025
dinela
Неужели Ромка?
17.11.2025
True Timati
Поспешил Гру, мне кажется. Да, Трактор, штормит в этом сезоне, но команда несколько обновилась, да и средний уровень команд заметно вырос. Гру, на секундочку, с первого захода до финала дошел. Хороший специалист. Кудашов? Не смешите, этому Челябинску не нужен трусливый хоккей. Но семья есть семья. Жаль. Мы будем скучать, Бен
17.11.2025
За спорт!
Вот те раз! И кто, Кудашов?
17.11.2025