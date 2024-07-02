Бердников: «Был уверен, что «Трактор» предложит контракт Заварухину»

Бывший нападающий «Трактора» Вадим Бердников отреагировал на то, что челябинский клуб возглавил канадский специалист Бенуа Гру.

«Я сильно удивился, когда прочитал эти новости. Потому что был уверен, что Алексею Заварухину дадут контракт и он будет дальше строить команду. Местный специалист хорошие результаты показал. И тут все опять заново, на непонятного человека сделали ставку. Критиковать это решение не могу, но оно для меня странное и непонятное. Человек не понимает менталитет ни Челябинска, ни России, не знает ни игроков, ни команду. Ему нужно несколько лет, чтобы добиться каких-то результатов. Я не думаю, что он сможет что-то сделать в первый год. Для меня очень непонятное решение было со стороны руководства», — Сказал Бердников «РБ Спорт».

«Трактор» под руководством Алексея Заварухина в сезоне-2023/24 дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

В начале мая на пост главного тренера «Трактора» был назначен канадец Бенуа Гру. Заварухину было предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет».