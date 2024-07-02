Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:28

Бердников: «Был уверен, что «Трактор» предложит контракт Заварухину»

Telegram Дзен

Бывший нападающий «Трактора» Вадим Бердников отреагировал на то, что челябинский клуб возглавил канадский специалист Бенуа Гру.

«Я сильно удивился, когда прочитал эти новости. Потому что был уверен, что Алексею Заварухину дадут контракт и он будет дальше строить команду. Местный специалист хорошие результаты показал. И тут все опять заново, на непонятного человека сделали ставку. Критиковать это решение не могу, но оно для меня странное и непонятное. Человек не понимает менталитет ни Челябинска, ни России, не знает ни игроков, ни команду. Ему нужно несколько лет, чтобы добиться каких-то результатов. Я не думаю, что он сможет что-то сделать в первый год. Для меня очень непонятное решение было со стороны руководства», — Сказал Бердников «РБ Спорт».

«Трактор» под руководством Алексея Заварухина в сезоне-2023/24 дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

В начале мая на пост главного тренера «Трактора» был назначен канадец Бенуа Гру. Заварухину было предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет».

Источник: РБ Спорт
ХК Трактор
Алексей Заварухин
Бенуа Гру
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам до 19,5%
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования похищения бизнесмена из Италии
WSJ сообщила о планах НАТО назначить ответственного за помощь Украине
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Олег Ли вернулся в «Амур»