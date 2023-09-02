Березин — о выдаче российского гражданства иностранным игрокам: «Это лазейка, русский человек выкрутится всегда»

Защитник «Лады» Максим Березин высказался о получении российского гражданства иностранными хоккеистами.

«Провокация! (смеется). Все все видят и понимают. Все методы хороши, каждый менеджер хочет максимально укомплектовать команду и использовать для этого всевозможные ресурсы. Это просто одна из лазеек. Русский человек выкрутится всегда», — цитирует Березина Metaratings.ru.

Ранее российское гражданство получил американский хоккеист Бреннан Менелл, который играет за московское «Динамо».

Новый сезон ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ стартовал 1 сентября.