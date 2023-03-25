Берлев: «Этот сезон можно назвать историческим для «Адмирала»

Форвард «Адмирала» Антон Берлев подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:1).

«Мы настраиваемся на каждую игру плей-офф как на последнюю. Этот сезон, наверно, можно назвать историческим. После сезона уже будем раздавать ярлыки. «Ак Барсу» нельзя давать вздохнуть. Конечно, лучше играть первым номером, особенно когда играешь против такой команды. Когда выполняешь установку тренера, то тогда и получается результат», — приводит слова Берлева ТАСС.

Счет в серии 3-2 в пользу «Ак Барса». Шестой матч пройдет во Владивостоке 26 марта и начнется в 10:00 мск.