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Сегодня, 14:36

Билялетдинов будет утвержден в роли главного тренера «Ак Барса»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Как стало известно «СЭ», Зинэтула Билялетдинов будет представлен как главный тренер «Ак Барса».

Помощниками 67-летнего российского специалиста станут исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко, а также Александр Бойков.

В начале декабря 2022-го пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 45 очков в 41 матче.

Билялетдинов работал в «Ак Барсе» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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