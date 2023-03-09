Билялетдинов — о возможной серии с «Адмиралом»: «Не думаю об этом — надо решить свою задачу»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы команды в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции с «Нефтехимиком» (6:1, 3-2) прокомментировал ход параллельной серии между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» (2-3). В случае успеха в следующей игре во Владивостоке команда Олега Тамбиева выйдет во второй раунд и может стать соперником «Ак Барса» в случае победы казанцев в серии с «Нефтехимиком».

«Мы стараемся не думать об этом, откровенно говоря. Я серьезно говорю — не думаю об этом. Прежде всего нужно решить свою задачу», — сказал Билялетдинов.

Шестой матч серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» пройдет 11 марта в Нижнекамске.