Билялетдинов — об ошибках «Ак Барса»: «Стараемся разговаривать, но соперник заставляет ошибаться»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1, 3-2).

«Непростая серия получилась, — сказал Билялетдинов. — У нас все игры непростые и сегодняшняя не исключение. Не знаю почему такие напряженные серии в первом раунде, надо разбираться. Тяжелый первый период, затем мы забросили хорошие шайбы. На сегодня задача сделана, теперь едем в Нижнекамск. С обычной установкой выпускал ребят ничего особенного.

После предыдущего матча мы сделали разбор игры и игровых ситуаций, которые нас не устраивают. Что делать с ошибками в обороне? Исправляем как можем, что тут сделаешь? Стараемся разговаривать, показываем, рассказываем. Но это игра, нас соперник заставляет ошибаться. По прессингу по-разному получалось. Были неплохие ситуации, были сомнительные. Опять же, это игра.

Непростая серия идет, сегодняшняя игра не исключение. Был тяжелый первый период. В общем-то команда играла неплохо, задачу сегодняшнюю мы решили, завтра едем дальше. Галиев? Он приносит пользу, играет в нужном звене. Пусть в основном в большинстве забивает, нас это устраивает. Даниила Журавлева давно планировали привлечь к игре, поставили сегодня. Кристиан Хенкель? Пока сложно сказать о его перспективах, он лечится у нас. Сложно сказать, насколько долго это будет — зависит от его самочувствия. По Дыняку после силового тоже нет информации. С ним занимается врач».

Следующий матч серии пройдет 11 марта в Нижнекамске.