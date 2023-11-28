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Сегодня, 21:36

Билялетдинов оценил игру нападающего «Ак Барса» Барбера в матче с «Ладой»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Ладой» (2:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Для нас была важная игра, неудачно сыграли с «Ладой» ранее. Ребята готовились, отдавали все.

— Как оцените игру Барбера?

— Ему было сложновато, все-таки первый матч в новой команде. Считаю, что он сыграл хорошо. Райли классно читает игру, понимает ее.

— Почему не поставили Миллера сегодня, хотя он был на раскатке?

— Он не готов, не тренировался неделю.

— Когда будет готов Марченко?

— Процесс восстановления продолжается, у него было серьезная травма, есть положительная динамика.

«Ак Барс» (44 очка) после 36 игр занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (46) идет третьей на «Востоке» после 37 матчей.

Райли Барбер
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
Зинэтула Билялетдинов
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