Билялетдинов после победы над «Адмиралом»: «Стараемся задействовать молодых ребят»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Сначала надо отдохнуть, после чего будет видно. Как оценю игру Всеволода Альметкина? Он — молодец. Мы давно хотели попробовать Всеволода в КХЛ, о нем были хорошие отзывы от тренера «Барса» Александра Степанова. У нас есть неплохие молодые ребята, стараемся их задействовать, пусть и не в полном объеме», — цитирует тренера пресс-служба «Ак Барса».

В следующем матче команды встретятся во второй раз подряд. Игра состоится 10 октября.