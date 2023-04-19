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Сегодня, 22:19

Билялетдинов отказался называть поражение от ЦСКА худшим матчем «Ак Барса» в этом розыгрыше плей-офф

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды во втором матче финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА (0:3).

«Худший матч в плей-офф? Нет, зачем так говорить. У них хорошая команда. Я и не считаю нашу команду плохой, просто они заставляют нас ошибаться. Где-то мы заставляем их ошибаться. Вот кто меньше совершит ошибок, тот и выиграет. Я изначально говорил, что у них играют люди которые хорошо мотивированы и хотят себя с лучшей стороны показать. Тем более в плей-офф, в финале. У нас 5 на 3 когда играли — это была хорошая возможность. Увы, не получилось. На три звена в третьем периоде нет, не переходили», — сказал Билялетдинов.

Это второе поражение «Ак Барса» в этом плей-офф без голов в ворота соперника.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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