Билялетдинов отметил болельщиков «Ак Барса» после победы над ЦСКА в Москве

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3:0, 3-3).

«Хорошая игра получилась, боевая. Все ведь всё понимают, для чего мы играем и с кем. Мы готовились к этому матчу, ребята молодцы, отработали хорошо. Мы начали играть так как соперник играл, выполняли свое игровое задание.

Блокировать броски для нас — обычное дело, не только мы блокируем броски и соперник тоже. Он играл достаточно активно, вынужденно активно. Действиями своих защитников я доволен, мы терпели, но не все так просто. Хорошая поддержка была, зрители приехали наши — нам было приятно. Это же спорт. Я вижу, что они делают и как они делают. Бывают курьезные моменты, причины были исправимы", — сказал Билялетдинов.

Седьмой матч серии пройдет 29 апреля в Казани. В случае победы «Ак Барс» станет первым в истории четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, ЦСКА в случае успеха завоюет третий кубок в своей истории и повторит результат казанцев.