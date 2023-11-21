Билялетдинов поздравил московское «Динамо» с 77-летием после поражения в матче со столичным клубом

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения своей команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:4) выразил слова благодарности команде соперника.

«Это великий и большой клуб, с большими традициями. Я — воспитанник хоккейной школы «Динамо», работал с многими тренерами, они мне помогали, растили. Благодарен клубу за то, что было. Когда был молодым, то не представлял себя в составе другого клуба. Самые добрые пожелания «Динамо», — сказал Билялетдинов.

«Динамо» отмечает 77-ой день рождения 22 ноября. Билялетдинов выступал за бело-голубых и работал в клубе до 2004 года, когда перешел в «Ак Барс».