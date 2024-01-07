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Сегодня, 19:53

Билялетдинов — о третьей победе подряд: «Немного затянулся кризис, но идем к своей цели»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«По игре мы предполагали, что она будет непростая. Соперник играет неплохо в последнее время, из семи матчей последних выиграл шесть, команда играет хорошо и организованно. Так что усердно готовились к матчу, играли правильно. Были отдельные моменты, но это игра, главное результат есть. Для нас сейчас главное — это победа.

Сказать, что Алексей Марченко полноценно готов, я не могу, но потихоньку надо вводить его в игровое состояние. Тренировки — это одно, игры — это другое. Так что потихоньку будем его вводить в состав. Мы идем постепенно к своей цели, у нас немного затянулся кризис, но мы пытаемся изменить ситуацию и достичь нашего результата», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» одержал 3-ю победу подряд. Клуб набрал 56 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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