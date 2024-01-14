Билялетдинов о победе «Ак Барса» над «Нефтехимиком»: «Ребята добились нужного результата»

Сегодня, 20:45
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Игры с «Нефтехимиком» всегда подходят в хорошей борьбе, — сказал Билялетдинов. — Мы понимали, насколько серьезный будет матч. Я считаю, что ребята хорошо подготовились, добились нужного результата.
— Алексей Марченко провел несколько матчей за «Ак Барс». Как оцените физическое состояние хоккеиста?
— Я не думаю, что он полностью готов. Он потихонечку идет к этому. Достаточно давно с командой тренируется, вводим его в состав. Сегодня уже чуть больше сыграл. Таким образом подведем его к лучшей форме.
— Сегодняшнюю игру пропустили ряд лидеров команды. Это банальная ротация, или по состоянию здоровья?
— И то, и другое.
«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 60 очками в 50 матчах.
(Данияр Денисов)