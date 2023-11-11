Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов: «То, что мы не забиваем, конечно, беспокоит нас»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении команды от «Металлурга» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:3).

«Ребята старались делать то, что мы говорили. Мы говорили о контратаках соперника, но, к сожалению, пропустили момент. Говорили про большинство, о том, что «Металлург» много забивает в последних матчах. Мы готовились, но, к сожалению, не получилось. Будем исправлять свои ошибки. Забивают голы не только нападающие, но и защитники. Они тоже могут участвовать в атаках. То, что мы не забиваем, конечно, беспокоит нас. Восемь минут штрафа Свечникова в третьем периоде? Пока не могу это объяснить. Надо понять, почему это произошло. Затем, может быть, сделать какие-то выводы», — приводит пресс-служба КХЛ слова Билялетдинова.

«Ак Барс» набрал 38 очков за 29 игр и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 14 ноября казанская команда на своем льду примет СКА. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.