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Сегодня, 22:13

Билялетдинов — о поражении от «Сочи»: «Соперник переигрывал нас в атаке? Такое бывает»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:3).

«Сложно что-то говорить, игра не очень хорошая, соперник играл хорошо, а мы — плохо. Много было ошибок, потерь было много, много вопросов, которые нужно было решать. Надо посмотреть, разобраться, что случилось. Надо забивать вовремя, в большинстве надо было забивать, были моменты. В конце хорошие шансы имели. Честно, не заметил того, что были моменты недооценки соперника. «Сочи» переигрывал нас? Бывает и такое.

Ребята стараются выполнять, что необходимо и в обороне, и в большинстве. Войнов в большинстве полезен нам, он праворукий игрок. Но на сегодняшний день все не сработали, не только защитники, но и игроки атаки. Не могу пока сказать, когда выйдет Жафяров. У нас есть и Свечников, который сыграл с ЦСКА, потом мы ему дали паузу. Сегодня дали отдохнуть Дамиру, он готовится к следующим играм. Сложно сказать, сколько времени на адаптацию еще потребуется Евгению, стараться будем помочь ему. Но в то же время у нас есть, кого поставить, и это тоже хорошо», — сказал Билялетдинов.

Для «Сочи» это первая победа в сезоне и первые набранные очки для черноморского клуба.

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Зинэтула Билялетдинов
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