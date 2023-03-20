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Сегодня, 16:59

Билялетдинов — о матче с «Адмиралом»: «Соперник играл здорово и не дал нам возможность забить»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги третьего матча с «Адмиралом» (0:1 ОТ) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

«Игра была не была простой ни для нас, ни для соперника. Видите, случай такой — один бросок решил исход матча.

Я соглашусь, что вратари играли хорошо, здорово. И Тимур играл здорово, и вратарь соперника, я соглашусь с этим.

Мы не использовали свой шанс. Но и соперник играл здорово, они достаточно хорошо оборонялись и не дали нам возможность забить», — цитирует пресс-служба «Ак Барса».

Счет в серии  2-1 в пользу казанцев. Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23452
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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