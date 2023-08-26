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Сегодня, 15:15

Билялетдинов: «Если Яшкин будет играть так же, как сейчас, нам этого будет достаточно»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как проходит адаптация новичков в казанской команде.

— Жафяров, кажется, обретает свою игру: уже отдал результативную передачу. Как у него дела в третьем звене на фоне первого?

— Я думаю, что ему необходимо время для адаптации. Будем надеяться, что у него все будет нормально и он покажет свой уровень, — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

— Дима Яшкин тоже обретает себя, забил много голов. Довольны им?

— Да.

— Что нового он может добавить в свою игру?

— Он показывает и будет показывать свой уровень. По поводу добавить — если он будет так играть, нам будет достаточно, — сказал Билялетдинов.

1 сентября «Ак Барс» сыграет против ЦСКА в рамках матча за Кубок Открытия. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zinetula-bilyaletdinov-esli-yashkin-budet-igrat-tak-zhe-kak-seichas-nam-etogo-budet-dostatochno-277739/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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