Билялетдинов о победе над «Адмиралом»: «Команда провела игру хорошо»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Команда провела игру, я считаю, хорошо. Мы добились результата, ребята работали, выполняли игровое задание и решили свою задачу здесь. Голы в первом периоде? Если есть возможность забивать, мы должны — ребята могут это делать. Хорошо, что забили, у нас было хорошее преимущество», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

После этой игры «Ак Барс» вышел на второе место на «Востоке», набрав 23 очка в 16 встречах. Казанцы одержали третью победу подряд.