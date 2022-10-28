Билялетдинов считает хорошей работу тренера «Ак Барса» Знарка, несмотря на поражения

Советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о работе главного тренера казанского клуба Олега Знарка.

«Ситуация сложилась непростая, но я вижу, что уже идет улучшение, есть много позитивных моментов в нашей игре. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы постараемся исправить ситуацию. Сейчас нет смысла говорить об ошибках — они исправляются, внутри команды идет работа, есть моменты, которые мы должны исправить, доработать. Тренер работает хорошо, поэтому никаких вопросов по его замене не должно быть», — приводит слова Билялетдинов ТАСС.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах.