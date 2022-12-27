Билялетдинов возглавил «Ак Барс» до конца сезона

67-летний специалист Зинэтула Билялетдинов назначен главным тренером «Ак Барса» до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Юрий Бабенко, который исполнял обязанности главного тренера казанского клуба, останется в команде в роли ассистента.

2 декабря 2022 года пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Казанская команда занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 49 очков в 43 матчах.

Ранее Билялетдинов уже работал в «Ак Барсе» — с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).