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Сегодня, 16:36

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» до конца сезона

Виталий Косик
Корреспондент
Зинэтула Билялетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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67-летний специалист Зинэтула Билялетдинов назначен главным тренером «Ак Барса» до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Юрий Бабенко, который исполнял обязанности главного тренера казанского клуба, останется в команде в роли ассистента.

2 декабря 2022 года пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Казанская команда занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 49 очков в 43 матчах.

Ранее Билялетдинов уже работал в «Ак Барсе» — с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).

Источник: https://t.me/hc_akbars/25275
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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