Билялетдинов о победе над «Авангардом»: «Положительно сказалось, что нам дали бой «Нефтехимик» и «Адмирал»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (3:2 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Хорошая серия была... Играли две неплохие команды. Хорошо играли, с хорошей отдачей. Нельзя сказать, что было преимущество у одной или другой команды. Было сложно, всегда была борьба, ребята боролись за победу. Честно работали и играли. Хорошие эмоции от выхода в финал, положительные. Доволен, что смогли что-то сделать, но впереди самое интересное. Слова благодарности команде, не просто выполняли игровое задание, а с пониманием работали.

Мы готовились к волевому сопернику, у нас все матчи непросто проходили. Положительно сказалось, что и «Нефтехимик» дал нам серьезный бой, подготовил нас, и «Адмирал» достойно играл, заставлял нас работать, трудиться, поправлять какие-то вещи. Поэтому к матчам с «Авангардом» мы пришли уже подготовленными. Конечно, откровенно говоря, 2:0 — это большое преимущество в плей-офф, особенно от такой команды. Но мы находили силы, возможности, чтобы переломить исход», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.