Билялетдинов — о поражении от «Сибири»: «У нас были те, кто выпадал из игры. Есть над чем подумать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Конечно, хотелось бы выиграть, тем более возможность такая была. Но увы, были допущены ошибки, в меньшинстве нам забили. Что-то не получилось у нас, хотя неплохо оборонялись. Вообще сыграли не везде так, как хотели, есть над чем подумать. На своем пятаке мы сработали неплохо, а вот в атаке недостаточно агрессивно играли, не так остро. Были и те, кто выпадал у нас из игры. Кто конкретно — говорить не буду, мы сами разберемся с этим, постараемся решить этот вопрос. Войнов для первой игры хорошо сыграл в целом. Недоволен сегодня прежде всего результатом. Первое звено хорошо сыграло, две шайбы забили ребята, но поддержки не было от других звеньев. Кто-то должен еще хотя бы шайбу был забить», — сказал Билялетдинов.

«Сибирь» прервала серию «Ак Барса» из 5 побед и набрала 21 очко. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока». У «Ак Барса» — 28 очков и второе место.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 22 октября. «Ак Барс» в этот день примет ЦСКА.