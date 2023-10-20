Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:55

Билялетдинов — о поражении от «Сибири»: «У нас были те, кто выпадал из игры. Есть над чем подумать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Конечно, хотелось бы выиграть, тем более возможность такая была. Но увы, были допущены ошибки, в меньшинстве нам забили. Что-то не получилось у нас, хотя неплохо оборонялись. Вообще сыграли не везде так, как хотели, есть над чем подумать. На своем пятаке мы сработали неплохо, а вот в атаке недостаточно агрессивно играли, не так остро. Были и те, кто выпадал у нас из игры. Кто конкретно — говорить не буду, мы сами разберемся с этим, постараемся решить этот вопрос. Войнов для первой игры хорошо сыграл в целом. Недоволен сегодня прежде всего результатом. Первое звено хорошо сыграло, две шайбы забили ребята, но поддержки не было от других звеньев. Кто-то должен еще хотя бы шайбу был забить», — сказал Билялетдинов.

«Сибирь» прервала серию «Ак Барса» из 5 побед и набрала 21 очко. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока». У «Ак Барса» — 28 очков и второе место.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 22 октября. «Ак Барс» в этот день примет ЦСКА.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
Российский тренер может продолжить карьеру в НХЛ. Илья Воробьев в «Ванкувере» — это прорыв
Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барыс» победил «Сочи»

КХЛ, 20 октября: «Ак Барс» уступил «Сибири», «Салават Юлаев» победил «Северсталь» и другие матчи