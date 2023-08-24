Билялетдинов: «Лукоянову понравилось на мостике, я всех игроков зову в тренеры»

Сегодня, 20:04
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал появление нападающего Артема Лукоянова на тренерском мостике казанцев во время матче с «Трактором» (3:4 Б) на Кубке губернатора Челябинской области.
— Я им всем говорю: «Давайте в тренеры», — начал Билялетдинов. — Ему понравилось. Мы перед игрой спросили можно, ли нам его взять его на лавку. Нам ответили, что нежелательно. Но получилось так.
— Какая у него была роль?
— Он руководил. Хотелось, чтобы он постоял с нами. Артем неплохо общается с ребятами и говорит им нужные вещи. В перспективе из него может получиться тренер, — сказал тренер «Ак Барса».
Сезон-2023/24 в КХЛ стартует 1 сентября. В первом матче «Ак Барс» в Москве встретится с ЦСКА.
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ЦСКА – Ак Барс
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